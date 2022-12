Streit um Kundengelder: Privatkunden der insolventen Kryptobörse FTX reichen eine Sammelklage ein. Ihre Forderung: Sie wollen im Insolvenzverfahren vor anderen Gläubigern ausbezahlt werden. Die Kund:innen wollen "nicht zusammen mit gesicherten und ungesicherten Gläubigern in diesem Konkursverfahren Schlange stehen müssen, nur um an den verminderten Nachlassvermögen der FTX-Gruppe und Alameda teilzuhaben", schreiben sie in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...