Gelungene Überraschung: Kurz vor Jahresende hat Pierer Mobility die Umsatzprognose für 2022 nochmals heraufgesetzt und stellt gleichzeitig auch eine kräftig erhöhte Dividende von mindestens 2 Euro je Aktie in Aussicht. Damit rückt der österreichische Motorradhersteller - die wichtigsten Marken sind KTM, Husqvarna und Gasgas - in Sachen Dividendenrendite in den Bereich um 3,5 Prozent vor.

