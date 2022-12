Für Apple sieht es momentan an der Börse so schlecht wie schon lange nicht mehr aus. Die erfolgsverwöhnten Anteilseigner mussten zuletzt heftige Korrekturen hinnehmen und just gestern erreichte die Aktie des iPhone-Herstellers mit 121,74 Euro den niedrigsten Schlusskurs seit rund anderthalb Jahren.Da stellt sich unweigerlich die Frage, wie weit es noch in die Tiefe gehen könnte. Für den Abschwung an den Märkten hat zu nicht unwesentlichen Teilen beigetragen, dass die Produktion des iPhone in China schwer ins Stocken geraten ist. Gerade das wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...