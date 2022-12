In den letzten Jahren zählte die Apple-Aktie regelmäßig zu den Top-Performern im Dow Jones, doch 2023 wird daraus wohl nichts mehr. Nachdem der Kurs am Dienstag den tiefsten Stand seit rund eineinhalb Jahren erreicht hat, steuert der Tech-Titel nun geradewegs auf die schwächste Jahresperformance seit 14 Jahren zu. Was bedeutet das für Anleger?

