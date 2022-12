Bonn (www.fondscheck.de) - Die Investmentboutique Wagner & Florack erwartet auch im neuen Jahr schwankende Kapitalmärkte, die für Unternehmen mit anhaltendem Gegenwind aus Inputkosteninflation, Lieferkettenproblemen und Währungsschwankungen verbunden sind, so die Experten von Wagner & Florack."Das trübe Szenario beunruhigt uns aber nicht, weil sich unsere Annahmen in diesem schwierigen Jahr 2022 einmal mehr bestätigt haben. Der langfristige unternehmerische Gewinn, also der Free Cash Flow, erweist sich als belastbare Säule unserer Portfolio-Unternehmen, die auch unter dem enormen Marktdruck in Krisenzeiten trägt," sage Dominikus Wagner, Firmengründer sowie Fondsmanager des Wagner & Florack Unternehmerfonds (ISIN DE000A2H9BB2/ WKN A2H9BB). "Der Free Cash Flow ist damit ein wichtiger Indikator für uns und die notwendige Voraussetzung für die jeweiligen Unternehmen, damit im Konjunkturaufschwung auch die Aktienkurse nachziehen können." ...

