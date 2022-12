Massive Insiderkäufe: Analysten sehen bei dieser Aktie ein Kurspotential von +100%! Sie bekommen die Aktie also für einen Apfel und ein Ei!

Anzeige / Werbung

Sichern Sie sich ein paar Stücke - am besten noch heute oder in den nächsten Tagen und profitieren Sie vom gewaltigen Entdeckungspotenzial.

Liebe Leserinnen und Leser,

Investitionen an der Börse können eine großartige Möglichkeit sein, Ihr Vermögen langfristig zu steigern, aber das vergangene Jahr hat Anleger vor große Herausforderungen gestellt. Wichtige Indizes wie der S&P 500 verzeichneten 2022 aufgrund makroökonomischer Herausforderungen wie steigende Zinsen und steigende Inflation zweistellige Verluste.

Trotz dieser Herausforderungen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Aktienmarkt in der Vergangenheit auf lange Sicht solide Renditen geliefert hat.

Niedrige Kurse sind nur dann ein Problem, wenn Sie Ihre Aktien verkaufen!

Aktive Käufer sehen in einem vorübergehenden Abschwung enorme Kaufgelegenheiten.

Wir möchten Ihnen heute ein Update zu einer Aktie geben, die Sie jetzt in den letzten Dezembertagen kaufen können, diese Aktie besitzt ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Jahr 2023 und darüber hinaus.

WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q

Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) ist ein Junior-Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt.

Auranias Hauptexplorationsschwerpunkt ist das Projekt Lost Cities - Cutucu im Südosten Ecuadors.

Das Projekt Lost Cities - Cutucu liegt entlang des geologischen Trends der Cordillera del Condor, der 26 Millionen Unzen Gold enthält, hauptsächlich in der Lagerstätte Fruta del Norte, und 30 Milliarden Pfund Kupfer im Porphyrgürtel.

Das Projekt umfasst 42 Mineralexplorationskonzessionen, die eine Fläche von etwa 207.764 Hektar umfassen.

Die Bohrungen beginnen bei Tatasham

Aurania hat sein Bohrprogramm beim Porphyr-Kupferziel Tatasham begonnen. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen bis zu vier Bohrlöcher über insgesamt 2.700 Meter oder eine durchschnittliche Tiefe von 675 Metern pro Bohrloch bohren wird. Da Tatasham ein blindes geophysikalisches Ziel ohne Mineralisierung an der Oberfläche ist, gehen wir davon aus, dass die Bohrungen ein iterativer Prozess sein werden, der einer Verfeinerung unterliegt. Nach Tatasham rechnet das Unternehmen mit Bohrungen im Porphyr-Kupfer-Ziel Awacha.

Tatasham stellt das größte geophysikalische Merkmal dar, das bei einer luftgestützten magnetischen Untersuchung identifiziert wurde, die 2017 durchgeführt wurde. Das 3 mal 1 Kilometer große Ziel wird von leitfähigen Anomalien flankiert, von denen angenommen wird, dass sie einen gemischten Magnetit-Skarn- und Porphyr-Cluster darstellen.

Karte der Inversion der gesamten magnetischen Intensität

Unserer Ansicht nach stellen die Porphyr-Kupfer-Ziele Tatasham und Awacha ein erhebliches Entdeckungspotenzial dar, da sich beide unmittelbar nördlich eines hochproduktiven mineralisierten Gürtels mit bedeutenden Porphyr-Kupfer-Lagerstätten befinden.

Chairman, Präsident und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron kommentierte:

Unser Team in Ecuador kommt mit dem steilen Gelände bei Tatasham sehr gut zurecht, und der Bohrplatz an einem Hang ist eine außergewöhnliche technische Leistung. Wir gehen davon aus, dass wir bei Tatasham 3 bis 4 Löcher bohren werden, um die Zielgebiete zu erproben, die während des Kartierungsprogramms nach der Anaconda-Methode Hinweise auf ein Porphyrsystem an der Oberfläche ergeben haben.

Signifikantes Entdeckungspotenzial!

Die Cordillera de Cutucu ist Teil des Nördlichen Andenjurassischen Metallogenen Gürtels ("NAJMB"). Der Gürtel enthält Cluster aus Porphyr-Kupfer, Gold-Kupfer-Skarn und epithermalen Goldlagerstätten.

Die Gold-Kupfer-Skarns der Nambija-Lagerstätte und der Fruta del Norte-Gold-Silber-Lagerstätte bildeten sich innerhalb des Piuntza-Mitglieds, das den unteren Teil der Santiago-Formation darstellt.

Tabelle 1. Zusammenfassung der NI43-101-Ressourcen in der Cordillera del Condor

Abschluss der Privatplatzierung bekannt gegeben

Explorationsunternehmen wie Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) sind zur Finanzierung seiner Aktivitäten auf externe Finanzierung angewiesen.

Vor kurzem gab das Unternehmen bekannt, dass es die zweite und letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung von 4.244.598 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.905.569 C$ abgeschlossen hat

Der Nettoerlös des Angebots wird für Bohrungen und Explorationen auf dem Lost-Cities-Cutucu-Projekt des Unternehmens im Südosten Ecuadors sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Außergewöhnlich ist die Tatsache das CEO, Präsident und Vorsitzender Dr. Keith Barron im Laufe diesen Jahres 1,68 Millionen Aktien kaufte. Der durchschnittliche Preis pro Aktie betrug 0,53 CA$:

Insider-Handelsvolumen

Der jüngste Insider-Kauf ist ermutigend.

Viele Investoren prüfen gerne, wie viel von einem Unternehmen im Besitz von Insidern ist. Wir halten es für ein gutes Zeichen, wenn Insider eine signifikante Anzahl von Aktien des Unternehmens besitzen. BeiAurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) besitzen Insider und Management 39 % des Unternehmens!

Unser Fazit:

Wir sagen Ihnen, hier ist jetzt mittelfristig was im Busch!

Angesichts der Tatsache, dass Insider auch einen beträchtlichen Teil der Aktien vonAurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) besitzen, glauben wir, dass sie wahrscheinlich ziemlich zuversichtlich in eine strahlende Zukunft sind.

Darüber hinaus verleihen die jüngsten Finanzierungen Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4 | SYM: 20Q) eine gewisse finanzielle Flexibilität.

Mark Reichman, Senior Research Analyst, von Natural Resources korrigierte sein kurzfristiges Kursziel auf $ 0.95.

Das sind +100% über dem aktuellen Kurs!

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und verbleiben

Mit spekulativen Grüßen aus

der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Aurania Resources wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli Wenlock

Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,BMG069741020,CA98420B2003