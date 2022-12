Wien (www.anleihencheck.de) - Die Bundesbank erhöht den deutschen Basiszinssatz auf 1,62 Prozent, so die Experten von "FONDS professionell".Damit liege der Wert zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder im positiven Bereich.Nach zehn Jahren werde der deutsche Basiszinssatz zum Jahresbeginn 2023 erstmals wieder positiv. Die Bundesbank erhöhe den Wert zum 1. Januar auf 1,62 Prozent, wie sie am Dienstag mitgeteilt habe. Dies würden diverse Medien berichten, die sich auf eine Meldung der Agentur "dpa" beziehen würden, darunter das "Handelsblatt". Hintergrund seien die Zinssteigerungen, welche die Europäische Zentralbank in den vergangenen Monaten zur Bekämpfung der Inflation vorgenommen habe. ...

