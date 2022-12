Der DAX konnte am Vortag zunächst mit einem Gap-up eröffnen und im Tageshoch bis 14.063 Punkte ansteigen. Und damit den 10er-EMA im Tageschart bei 14.050 Punkten leicht überbieten. In der Folge ging es wieder abwärts und der DAX ging mit einer bärischen Tageskerze direkt unter dem 10er-EMA bei 13.995 Punkten aus dem Handel. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 14.000 Punkten am heutigen Mittwoch. An der Lage hat sich damit wenig geändert. Solange ...

