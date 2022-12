Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3770/, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/75 geht es um super News für Marinomed, die aber ein wenig getrübt werden. Weiters um Erwin Hameseder und warum ihn die Falter-Leute in "Best of Böse" vorne haben, bei Didi Mateschitz m.E. nach ein wenig übertreiben ("stirbt vor Einführung der Erbschaftssteuer". - Joe Brunner nennt im Börsepeople-Podcast auch seine Österreich-Favoriten: https://audio-cd.at/page/podcast/3739/ - Noah Leidinger (Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3772/ ist 20, Österreicher, und Host eines der wichtigsten Aktienpodcasts in Deutschland: "Ohne Aktien wird schwer" (OAWS) aus dem Netzwerk von OMR. Schon ...

