Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4380/, alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - bei der Behaltefrist schwirren "10 Jahre" mit kompliziertem und bürokratischem Modell herum, ein schlechtes Signal - Gratulation an Do&Co zur besten ATX-Aktie im Mai und Marinomed zur besten ATX Prime-Aktie im Mai. - Reinhard Friesenbichler ist Pionier in der nachhaltigen Denke bei Investments und Management. Er hat 1997 die rfu gegründet, ist Entwickler des VÖNIX-Index und früher in der Schnittmenge zwischen Sport und Kapitalmarkt tätig gewesen. Wir reden über alte WirtschaftsBlatt-Stories, die wir 1999 gemeinsam mit Stefan Gary über Fussball und die Börse gemacht haben, über Sporting ...

