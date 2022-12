Die S Immo hat den Ankauf von sechs Büroobjekten der Immofinanz in Budapest unterzeichnet. Der Ankauf umfasst rund 124.000 m² Hauptnutzfläche, bei Mieterlösen von rund 18,9 Mio. Euro pro Jahr. Der vorläufige Kaufpreis nach Übernahme von Bankverbindlichkeiten beträgt rund 176,3 Mio. Euro und basiert den Angaben zufolge auf dem von einem externen Sachverständigen ermittelten Immobilienwert des Portfolios in Höhe von 244,1 Mio. Euro. S Immo-Vorstand Herwig Teufelsdorfer: "Nachdem wir im November bereits acht Objekte in Budapest erworben haben, ergänzen wir unser Portfolio nun um weitere sechs Immobilien und bekräftigen unsere Position als wesentlicher Büroimmobilien-Player. Gleichzeitig stärken wir nachhaltig die Ertragskraft der S ...

