Madrid (ots) -Die von IFEMA MADRID organisierte Fitur 2023 findet vom 18. bis 22. Januar als eine der potentesten und strategischsten Ausgaben statt, die anhand der Beteiligung von Unternehmen, Ländern und Reisezielen sowie mit zehn großen Fachbereichen für die Dynamisierung der Tourismusaktivität die Leistungsfähigkeit des Tourismus-Ökosystems auf der Welt beweist."Guatemala. Erstaunlich und unaufhaltsam"Unter der neuen Marke "Guatemala. Erstaunlich und unaufhaltsam" ist das zentralamerikanische Land das Partnerland der FITUR 2023 bei einer der bedeutendsten Ausgaben der internationalen Tourismusmesse, die vor dem Hintergrund der Beschleunigung der weltweiten touristischen Aktivität unter der Organisation von IFEMA MADRID, vom 18. bis 22. Januar 2023 auf dem Messegelände der spanischen Hauptstadt stattfindet.Die neue Marke, die Guatemala auf der FITUR 2023 vorstellt, umfasst erstmals die Sektoren Tourismus, Wirtschaft, Investition und Kultur und lädt dazu ein, das Land anhand der guatemaltekischen Kultur kennenzulernen, mit der Essenz seiner typischen Textilien, der Muschel der Zeit und den lebendigen und dynamischen Farben einer Gesellschaft in Entwicklung. Mit dieser Landesmarke zollt Guatemala dem Reichtum und den Traditionen Tribut, die das Land charakterisieren, sowie den alten Weisheiten, dem historisch-kulturellen Erbe und der Artenvielfalt seiner Wälder, Vulkane und Flüsse.Guatemala ist eines der diversesten Länder der Welt und eines der wichtigsten Naturreiseziele, das sich durch sein prähispanisches Maya-Erbe auszeichnet, wo sich Vergangenheit und Gegenwart mischen. Dieses natürliche, kulturelle und historische Erbe kann in jedem Winkel des Landes gefunden werden, was das Reiseziel zur idealen Option für Freizeiturlaube und Geschäftsreisen macht. Das Reiseziel bietet unzählige Aktivitäten, da es mit seinen Gebirgen, 37 offiziellen Vulkanen, Flüssen, Seen und Lagunen einen großen Reichtum für die touristische Entwicklung des Landes darstellt und der perfekte Schauplatz für Abenteuer- und Naturaktivitäten umgeben von Gemeinschaften sind, welche die Reisen mit ihrer Kultur bereichern. Darüber hinaus zeichnet sich die guatemaltekische Kultur durch ihre freundlichen und hilfsbereiten Menschen aus, die jede Reise zu einem absoluten Erlebnis machen.Zu den Reisezielen, die Guatemala bei der FITUR 2023 vorstellen wird, gehört die kosmopolitischste Stadt Zentralamerikas, Guatemala-Stadt; außerdem Antigua Guatemala, Ikone des kolonialen hispanischen Erbes und UNESCO-Weltkulturerbe; Petén, wo die Welt der Maya, die Fundstätten und die Jahrtausende alte Geschichte erkundet werden können; Altiplano, die Region, in der die lebendige Maya-Kultur anhand der Menschen, Traditionen und Bräuche erlebt wird; Izabal, eine Karibik voller Garífuna-Kultur, herausragender Gastronomie und Musik; Las Verapaces, welche sich durch ihren großen natürlichen Reichtum auszeichnet; und Pacífico, welche Strände mit vulkanischem Sand, die perfekt zum Surfen geeignet sind, und Vergnügungsparks von internationalem Niveau bietet.Neuheiten und Angebotsvielfalt der FITUR 2023Diese Auflage der Fitur 2023 wird zudem eine der potentesten und strategischsten Ausgaben sein, die anhand der Beteiligung von Unternehmen, Ländern und Reisezielen sowie mit zehn großen Fachbereichen die Leistungsfähigkeit des Tourismus-Ökosystems auf der Welt beweist und Fachleuten die Möglichkeit gibt, die Geschäftsgelegenheiten kennenzulernen, die diese Bereiche in Kommunikation mit der Tourismusaktivität bieten.Darunter befindet sich erstmals FITUR Sports, welche in Zusammenarbeit mit dem Spanischen Verband der Hersteller und Händler von Sportartikeln, AFYDAD, das Potenzial des Sporttourismus als treibende Kraft der nachhaltigen touristischen Entwicklung hervorhebt; FITUR Cruises, welche sich dem "blauen Tourismus" widmet und ein breites Programm an Angeboten und Aktivitäten des Sektors B2B und B2C mitbringt, das das Aufeinandertreffen der Kreuzfahrtindustrie mit den Häfen, den Reisezielen und der Öffentlichkeit fördern soll, sowie FITUR Mice, welche ihr Portfolio an professionellen Zusammenkünften für den Versammlungstourismus vorstellt und ihr Handlungsgebiet auf Unternehmenskunden und Vereinskunden ausweitet.FITUR Techy bietet ein umfassendes Programm an Debatten und Konferenzen unter dem Titel "Reise zum Mittelpunkt des Tourismus" an, um über Technologie und Nachhaltigkeit zu sprechen und Fragen wie die Rolle der künstlichen Intelligenz, der Kreislaufwirtschaft und der digitalen Zwillinge im Tourismussektor zu behandeln; FITUR Know How & Export konzentriert sich auf das Datenmanagement, den digitalen Wandel und die Nachhaltigkeit aus der Hand von SEGITTUR; FITUR Talent beschäftigt sich im Rahmen des von Educación 3.0 organisierten Programms mit der Entwicklung und Verwaltung des Talents in Organisationen und Unternehmen in den letzten Jahren; FITUR Woman richtet in Zusammenarbeit mit Women Leading Tourism die Debatte auf die Rolle der Frauen in der Arbeitswelt der Tourismusindustrie und die Bedeutung der weiblichen Führerschaft aus; FITUR Lingua hebt bei einem von FEDELE gestalteten Programm den Sprachtourismus und dessen potenzielle Märkte hervor; FITUR Screen verbindet mithilfe der Spain Film Commission die Filmindustrie und den Tourismus; FITUR LGBT+ konzentriert sich auf das touristische Angebot für das Segment der LGBT-Reisenden und das Nachhaltigkeits-Observatorium FITUR Next widmet sich der Herausforderung der Regenerierung der natürlichen Räume und zeigt, wie die Tourismusindustrie zu dieser Aufgabe beitragen kann.Das Online-Format von FITUR findet sich auf der Plattform FITUR Liveconnect, welche die Messe einmal mehr hybridisiert und so die Networking-Möglichkeiten erweitert und es ermöglicht, die Teilnahme vor Ort auch über den Veranstaltungsort und die Termine der FITUR hinaus vor- und nachzubereiten.Pressekontakt:Für weitere Informationen, grafisches Material und Beratungsgespräche:Andrea Martínezamartinez@cciba.netTelefon: +34 91 575 71 21Original-Content von: FITUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165637/5404200