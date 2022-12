Die CropEnergies-Aktie (WKN: A0LAUP) hat in diesem Jahr eine Achterbahnfahrt hinter sich. Dabei bewegt sie sich in der Range von 11 bis 16 €, aktuell notiert sie bei 12,80 €. Neue Geschäftsfelder sollen für weiteres Wachstum sorgen. CropEnergies ist ein führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Nebenprodukte fallen dabei wichtige Produkte wie flüssiges Kohlendioxid und Eiweißfuttermittel an. Als Basis für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...