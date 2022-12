Der Elektrohersteller LG will in Zusammenarbeit mit dem koreanischen Startup Asleep seine Haushaltsgeräte noch intelligenter machen: Künftig sollen sie sogar den Schlaf ihrer Besitzer überwachen können und ihre Einstellungen entsprechend anpassen. Die Ankündigung lässt zwar noch viele Fragen offen, die Ziele der Zusammenarbeit zwischen dem Hardware-Giganten und dem KI-Startup sind jedoch bereits sehr ehrgeizig formuliert: So soll beispielsweise die Klimaanlage die unterschiedlichen Schlafphasen ihres Besitzers genau erkennen und die Raumtemperatur - vom Einschlafen bis zum Aufstehen - entsprechend regulieren können. Mit der KI-Technologie von Asleep, die bereits jetzt Geräte mit Mikrofonen wie Smart TVs und Smartphones bedienen kann, sollen dazu künftig auch die großen Haushaltsgeräte angesteuert ...

