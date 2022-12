Quantori entwickelt Lösungen auf der Databricks Lakehouse Plattform, die Forschern und Medizinern Echtzeit-Einblicke in reale Daten bietet, um die Ergebnisse der Behandlung von Patienten zu verbessern

Quantori, LLC, ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Data-Science- und digitalen Transformationslösungen für Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften und des Gesundheitswesens, gab heute eine Partnerschaft mit Databricks, dem Data Lakehouse-Unternehmen, bekannt. Ziel der Partnerschaft ist es, Innovationen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten zu fördern, indem Daten, Analysen und KI auf einer einfachen und offenen Multi-Cloud-Plattform vereint werden.

"Technologie ist ein zentraler Treiber für Innovationen in den Biowissenschaften und revolutioniert die pharmazeutische Forschung und Entwicklung", so Richard Golob, CEO von Quantori. "Wir freuen uns, mit Quantori einen offiziellen Databricks Consulting Partner gefunden zu haben, der Biopharma-Kunden dabei unterstützt, ihre Forschung zu beschleunigen und mithilfe von Daten und KI die Gesundheitsergebnisse zu verbessern. Unsere Datenwissenschaftler und ML-Ingenieure bringen umfangreiche Erfahrungen bei der Datenmigration auf die Databricks Lakehouse Plattform mit und verfügen über ein fundiertes Fachwissen in den Biowissenschaften. Nur so können wir erfolgreiche RWE-Studien durchführen und die Markteinführung beschleunigen."

Databricks leistet Pionierarbeit mit seiner einfachen und offenen Architektur für Daten und KI, die die Zuverlässigkeit, Governance und Leistung eines Data Warehouse direkt in die Data Lakes bringt, wo die meisten Unternehmen ihre Daten bereits speichern. Databricks Partner unterstützen Kunden, Lakehouse-Plattformen auf AWS, Microsoft Azure und Google Cloud aufzubauen, um jeden Daten- und Analyseanwendungsfall zu unterstützen von Data Warehousing und Business Intelligence bis hin zu Data Engineering und KI/ML-Workloads.

"Databricks ist ein Vorreiter des Data-Lakehouse-Paradigmas, das die Herausforderungen von Big Data im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften in Angriff nimmt, wie zum Beispiel Datensilos und fragmentierte Patientendaten sowie die Fähigkeit, Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen, um Behandlungsentscheidungen zu treffen", fügte Solman Rahman, Executive Vice President von Quantori für Europa, hinzu. "Durch die Partnerschaft mit Databricks wird das Ziel von Quantori unterstützt, die Brücke zwischen Wissenschaft und Patientenerfolg zu schlagen, indem wir unseren Kunden helfen, den Lebenszyklus des Datenmanagements zu rationalisieren. So können wir Innovationen beschleunigen und die Wissenschaft vom Labor in die Klinik transferieren."

Wenn Sie mehr über die Databricks-Lösungen von Quantori erfahren möchten, besuchen Sie die Databricks-Partnerseite und die Databricks-Seite auf der Website von Quantori.

Über Quantori

Quantori revolutioniert die Biowissenschaften und das Gesundheitswesen durch die Kraft der digitalen IT. Quantori entwickelt umfassende Software-Engineering-, Wissenschaftsinformatik-, Data-Science- und KI-Lösungen, mit denen Biopharma-Unternehmen jede Phase des Arzneimittelentwicklungsprozesses beschleunigen und Gesundheitsorganisationen die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern können. Quantori kombiniert Data Engineering und fortschrittliche Analytik mit profundem wissenschaftlichem Fachwissen, um Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften und des Gesundheitswesens dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation schneller und flexibler zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter www.quantori.com und bleiben Sie über die sozialen Medien @Twitter, @LinkedIn und Facebook mit uns in Verbindung.

