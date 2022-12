Die amerikanischen Börsen steuern nach dem durchwachsenen Vortag am Mittwoch auf eine kaum bewegte Eröffnung zu. Im Fokus der Anleger stehen vor allem Titel, die am Dienstag kräftig unter die Räder gekommen sind. Dazu gehört zweifelsohne das Papier von Tesla, welches zu den größten Jahresverlierern im Nasdaq 100 zählt.Die Aktie von Tesla arbeitet an einer Stabilisierung. Nachdem sie eine siebentägige Verlustserie auf den tiefsten Stand seit August 2020 gedrückt hatte, zogen sie vorbörslich um 2,3 ...

