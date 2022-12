LOS GATOS (IT-Times) - Der Video-Streaming Anbieter Netflix diversifiziert sein Geschäft neben Filmen und Serien weiter in andere Segmente und hat nun den Fitness-Sektor für sich entdeckt. Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX, ISIN: US64110L1061) kündigte an, am 30. Dezember 2022 mit dem Nike Training Club ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...