Carnival hat in diesem Jahr bisher rund 60 Prozent an Wert eingebüßt. Auch die jüngst vorgelegten Zahlen, die - zumindest mit Blick auf das Ergebnis - nicht so ganz schlimm wie befürchtet ausgefallen sind, konnten daran nichts ändern. Dennoch gibt es einen Analysten, der die Aktie des Kreuzfahrt-Giganten aktuell "übermäßig überzeugend" findet. Konkret hat Stifel-Analyst Steven Wieczynski den Tourismus-Titel erneut zum Kauf empfohlen und dabei das Kursziel von 18 Dollar bekräftigt. Nach der Vorgabe ...

