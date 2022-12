MicroStrategy hat die anhaltende Kursschwäche des Bitcoins in den vergangenen Wochen erneut zum Nachkauf genutzt, aber erstmals auch Coins verkauft. Gerüchte, wonach das Unternehmen die enormen Bitcoin-Bestände wegen der Marktturbulenzen infolge der FTX-Pleite komplett liquidieren könnte, haben sich trotzdem als stark übertrieben erwiesen.Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC am heutigen Mittwoch hervorgeht, hat die 100-prozentige MicroStrategy-Tochter MacroStrategy zwischen 1. November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...