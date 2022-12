Globaler Spediteur verpflichtet sich, bis 2035 Netto-Null-Emissionen zu erreichen

AIT Worldwide Logistics, ein führender Anbieter von Lieferkettenlösungen, hat als Unterzeichner des Climate Pledge sein Engagement für den Schutz der Umwelt bekräftigt. Der von Amazon und Global Optimism begründete Climate Pledge ist eine von fast 400 Unternehmen aus 34 Ländern unterzeichnete Selbstverpflichtung, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen ein Jahrzehnt vor dem Ziel des Pariser Abkommens für 2050. Das AIT will dieses Ziel noch schneller erreichen, und zwar bis 2035.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221228005030/de/

"AIT ist stolz darauf, sein Engagement für Nachhaltigkeit zu verstärken und einer Gemeinschaft beizutreten, in der Wissen, Ideen und bewährte Verfahren zur Bekämpfung des Klimawandels ausgetauscht werden", so Ray Fennelly, Executive Vice President und CIO von AIT. "Als Unterzeichner des Climate Pledge freuen wir uns darauf, gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen, um die Kohlendioxidemissionen bis 2035 auf Null zu reduzieren, also fünf Jahre vor 2040, dem offiziellen Ziel. Dieses Ziel steht nicht nur in Einklang mit unseren Grundwerten, sondern schafft auch einen besseren Planeten für unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner und die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten und zwar für die kommenden Generationen."

Als Unterzeichner des Climate Pledge verpflichtet sich AIT, regelmäßig die Treibhausgasemissionen zu messen und zu melden sowie Dekarbonisierungsstrategien im Einklang mit dem Pariser Abkommen durch reale geschäftliche Veränderungen und Innovationen umzusetzen, darunter Effizienzsteigerungen, erneuerbare Energien, Materialreduzierung und weitere Strategien zur Vermeidung von Kohlenstoffemissionen. Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem, alle verbleibenden Emissionen durch zusätzliche, quantifizierbare, reale, dauerhafte und gesellschaftlich nützliche Kompensationen zu neutralisieren, um eine jährliche Netto-Null-Emission zu erreichen.

AIT hat eigene Initiativen zur ökologischen Nachhaltigkeit entwickelt, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren und darauf abzielen, nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion zu fördern sowie den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen. Um diese Ziele zu erreichen, plant AIT, bis zum Jahr 2035 einen Netto-Null-Emissionsstatus zu erreichen, sowohl durch Maßnahmen zur Emissionsreduzierung als auch durch den Erwerb von CO2-Emissionsrechten.

Intern überwachen die AIT-Mitarbeiter auch die Prozesse und Programme für das Emissions-, Abfall- und Energiemanagement, einschließlich einer unternehmensweiten Verpflichtung zum Recycling und zur Papierreduzierung. Darüber hinaus nutzt AIT sein Transportmanagementsystem, um die Kohlendioxidemissionen bis auf die Ebene der einzelnen Sendungen zu verfolgen und zu messen.

Um den Nachhaltigkeitsbericht von AIT herunterzuladen und mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens zu erfahren, besuchen Sie aitworldwide.com/corporate-social-responsibility.

Erfahren Sie mehr über den Climate Pledge unter theclimatepledge.com.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum von Unternehmen durch Erweiterung ihres Zugangs zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene, termin- und budgetgerechte Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht. Erfahrene TeamkollegInnen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 100 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221228005030/de/

Contacts:

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com