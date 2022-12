Zumindest etwas versöhnlich startete die letzte Börsenwoche in diesem Jahr und dem DAX ist es eben so gelungen, noch grüne Vorzeichen aufs Parkett zu zaubern. Nachhaltige Signale sind dabei aber nicht entstanden und in einigen Bereichen machte sich schon fast Panik unter den Anlegern breit.Zu den Verlierern des Tages gehörte die Aktie von BioNTech (US09075V1026), welche um knappe acht Prozent auf 153,20 Euro einbrach. Ein konkreter Grund für so heftige Abverkäufe ließ sich zunächst finden. Möglich ist also, dass es sich hier um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...