Die Tesla-Aktien haben am Mittwoch nach sieben Handelstagen in Folge mit einem Minus-Vorzeichen die Talfahrt vorerst gestoppt. Schnäppchenjäger griffen nach den hohen Kursverlusten zu, die Aktien gewannen zum Börsenschluss in New York 3,3 Prozent auf 112,71 US-Dollar. Eine Stabilisierung fiel dem Papier zeitweise aber schwer.Zum Handelsauftakt hatte Tesla mit 108,24 Dollar sogar den tiefsten Stand seit August 2020 erreicht und damit allein im Dezember mehr als 44 Prozent eingebüßt. Hätten die Tesla-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...