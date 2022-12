Börsentag auf einen Blick Aktien: Leichte Kursverluste erwartet DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Auch am vorletzten Börsentag 2022 dürfte das Aufwärtspotenzial am deutschen Aktienmarkt begrenzt sein. Die Vorgaben aus dem späten US-Aktienhandel sind belastend: Der Dow Jones Industrial hatte wegen aufkommender Sorgen über die rasant steigenden Covid-Infektionen in China am Vorabend gut ein Prozent verloren und nur knapp über dem Tagestief geschlossen. ...

