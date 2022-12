Im heutigen Handel dürfte es zunächst wieder Gegenwind für Energietitel wie Shell oder OMV geben. Denn die Ölpreise sind weiter gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 82,83 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) fiel um 47 Cent auf 78,49 Dollar. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gefallen, wobei eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Notierungen am Ölmarkt mit nach unten zog. Die Sorge über die rasant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...