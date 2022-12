Der Pharma- und Laborzulieferer kommt bezüglich seiner Wachstumspläne gut voran. Nachdem man bereits 2020 und 2021 ein starkes Wachstum erzielt hatte, konnte auch 2022 wieder ein zweistelliges Wachstum erzielt werden. In den Vorjahren hatte allerdings die Pandemie das Geschäft befeuert, so dass nun eine gewisse Normalisierung zu verzeichnen ist. Zudem werden auch geringere Lagerbestände aufgebaut, weil die Lieferkettenprobleme nachgelassen haben. Insgesamt liegt man derzeit etwa zwei Jahre vor dem Plan. An dem Mittelfristziel, 2025 einen Umsatz von 5 Mrd. € zu erzielen, hat sich aber nichts geändert.



An der Börse reagierte die Aktie heute gegen einen etwas schwächeren Gesamtmarkt mit einem Kursgewinn von gut einem Prozent. Die Aktie ist eine Halteposition. Sollte der Kurs allerdings unter die Marke von 300 € rutschen, droht in charttechnischer Hinsicht schlimmstenfalls ein Rückgang bis auf 260 €.



