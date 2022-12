Unterföhring (ots) -29. Dezember 2022. Bei Pochers fliegen die Pfeile: Amira und Oliver Pocher wollen bei der "Promi-Darts-WM 2023" ganz nach oben aufs Siegertreppchen. Nur eine:r darf sich am Ende mit dem Weltmeistertitel schmücken. ProSieben zeigt das Live-Spektakel am 7. Januar 2023, ab 20:15 Uhr aus Düsseldorf."Mein Ehrgeiz, gegen Olli zu gewinnen, ist sehr groß, weil wir uns immer gerne herausfordern. Wir beide gewinnen gerne und sind manchmal auch schlechte Verlierer. Von daher ist das immer ein besonderer Nervenkitzel, wenn wir beide gegeneinander antreten", beweist Amira Pocher Kampfgeist vor dem Duell mit ihrem Ehemann. Dieser sieht bei einem Sieg harte Zeiten auf sich zukommen: "Also ich sag mal so: Wenn ich gewinnen sollte, dann werde ich bestimmt keine selbstgebackenen Kekse mehr von meiner Frau bekommen. Dabei sind sie so unfassbar lecker."Doch auch die Konkurrenz ist hochmotiviert: Moderator Matthias Killing, Fußball-Profi Kevin Großkreutz, Musiker Henning Wehland und Entertainer Bülent Ceylan sind nicht weniger heiß auf den Titel als die Pochers. Jeder Promi spielt an der Seite eines Darts-Profis im klassischen "501"-Modus. Als Profis sind unter anderem Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Peter Wright und Fallon Sherrock am Start.ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2023" live aus dem Maritim Hotel in Düsseldorf. Christian Düren moderiert, Elmar Paulke kommentiert. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany. Kurzinterviews mit allen Promis finden Sie ab sofort unter www.presse.prosieben.de"Die Promi-Darts-WM 2023" am 7. Januar 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenHashtag zur Show: PromiDartsPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5404538