Kairo (ots) -Den Winter an einem warmen Ort zu verbringen war bei digitalen Nomaden und Rentnern schon immer beliebt. Doch angesichts der um 105% gestiegenen Gas-, Energie- und Lebensmittelpreise wird das Sparen in diesem Jahr noch wichtiger. Wo also finden Langzeit-Sonnenhungrige ihr kosteneffizientes Winterdomizil? Ägypten ist zwar schon seit Jahren auf dem Reiseradar, aber jetzt wird es zu einem beliebten Winterziel. Nach Angaben vieler Reiseunternehmen kostet ein Monat in einem luxuriösen Vier-Sterne-Hotel so viel wie die eingesparten Kosten für Gas, Energie und Lebensmittel für die vergleichbare Zeit in Deutschland. Nimmt man noch paradiesische Strände, warme Temperaturen und den Sommer hinzu, hat man das perfekte Reiseziel für lange Aufenthalte gefunden. Außerdem hat die ägyptische Regierung bereits Langzeitaufenthalte in Hotels gefördert, um es den Deutschen noch einfacher zu machen.Die Rechnung ist einfach: Für einen vierwöchigen Winter in der Sonne fallen pro Paar Gesamtkosten von rund €1,218 an. Darin enthalten sind etwa €160 Euro für einen Hin- und Rückflug aus Deutschland, €25 Euro pro Nacht in einem Vier-Sterne-Hotel und €8 für ein durchschnittliches Drei-Gänge-Menü in einem lokalen Restaurant. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Zweipersonenhaushalt zahlt im Winter in Deutschland pro Monat rund €1.601,24 Euro für Gas, Energie, Lebensmittel und Getränke zusammen.Amr El-Kady, CEO der ägyptischen Tourismusbehörde (ETA), sagt: "Ägypten freut sich immer, Reisende aus Europa willkommen zu heißen. Wir tun unser Bestes, um den Aufenthalt so angenehm und erschwinglich wie möglich zu gestalten. In dieser Wintersaison laden wir Sie ein, die kalten Monate unter der freundlichen ägyptischen Sonne zu verbringen, das Budget zu schonen und das Leben mit fantastischen neuen Erfahrungen zu füllen".Was hat Ägypten zu bieten? Eine ganze Menge.Von Kairo bis Luxor, von der betörenden Wüste bis zum üppigen Nil-Delta: Ägypten ist der Traum jedes Reisenden. Ob man in die reiche Unterwasserwelt des Roten Meeres eintaucht, auf dem Nil dem Sonnenuntergang entgegen segelt oder in beeindruckenden Tempelanlagen den Geheimnissen der alten Ägypter nachspürt - das Land der Pharaonen hat für jeden Besucher etwas anzubieten.Zu den bekanntesten Zielen gehört die Hauptstadt Kairo, wo man in "Dem Ägyptischen Museum" in alle Epochen der ägyptischen Geschichte eintauchen und die berühmten Pyramiden von Gizeh mit der beeindruckenden Sphinx besuchen kann. Ein weiteres Highlight ist die Stadt Luxor, die einige spektakuläre Wunder zu bieten hat, darunter das Tal der Könige, den Tempel von Karnak und den legendären Luxor-Tempel, der zu den absoluten Muss-Sehenswürdigkeiten auf jeder Reise gehört und immer noch mit alten Geschichten verzaubert.Wenn Sie aktive und abenteuerliche Aktivitäten bevorzugen, müssen Sie nicht lange suchen. Ägypten ist nicht nur ein Paradies für Taucher, sondern bietet auch Wüstenausflüge, Nilkreuzfahrten und atemberaubende Landschaften wie den Colored Canyon National Park auf der Sinai-Halbinsel. Während der Ökotourismus im Land immer beliebter wird und sogar spirituelle Touren angeboten werden, ist Ägypten auch für besonders hochwertige Wellnessbehandlungen bekannt.Eine Vielzahl von Flugverbindungen sorgt für eine angenehme Anreise. So gibt es Direktflüge in den Badeort Hurghada (aus Berlin, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Nürnberg) sowie nach Sharm el Sheikh (ab Berlin) und Marsa Alam (aus Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Düsseldorf und München). Was Ägypten sonst noch zu bieten hat, erfahren Sie auf https://www.experienceegypt.eg/Verschiedene Formate der oben genannten Infografiken und Zielbilder können hier (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XpSX0ge9q3jYHFiSZmMtUiusxdL0sBJU) heruntergeladen werden.Nähere Auskünfte auf Anfrage bei:Externe PressestellePhilipp Koneev, Senior Account Manager, MC Groupp.koneev@mcgroup.com+49 30 65000\u2011540Original-Content von: Ägyptisches Fremdenverkehrsamt / Egyptian Tourism Authority, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114692/5404533