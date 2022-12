München (ots) -Favoriten-Pleiten und die 16. glatte Niederlage für Berlin nach 36 Spieltagen! In Bremerhaven gab es ein 1:2 für den amtierenden Meister, dennoch war sich Marco Nowak sicher: "Mental sind wir fit. Brust raus, Kopf hoch und einfach weitermachen." Spitzenreiter München kassiert gegen die Düsseldorfer EG eine 2:5-Niederlage. "Das war nicht genug von uns, da muss viel mehr kommen", wurde Konrad Abeltshauser deutlich. Die Adler Mannheim verlieren in Iserlohn mit 2:3 in der Overtime. Köln hält nach dem 2:1 gegen Straubing als Achter den Kontakt zum Ziel Playoff-Plätze. Kölns Alex Oblinger: "Das war so ein wichtiger Sieg für uns." Die Löwen Frankfurt gewinnen mit 6:3 beim Vorletzten Augsburg, schießen erneut 6 Tore auswärts und wollen ganz hoch hinaus: "Wir gehören in diese Liga, in die Playoffs und in den Kampf um die Meisterschaft", so Jerry D'Amigo. Frankfurt ist aktuell Neunter.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen plus Clips des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die Eishockey-Festtage gehen weiter: Am Freitag gibt es wieder die volle Ladung- ab 19 Uhr die DEL mit 7 Spielen einzeln und in der Konferenz sowie dem wichtigen Spiel der deutschen U20 Nationalmannschaft gegen Österreich - ab 22.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.Die IIHF U20 WM - Der 2. SpieltagKanada - Deutschland 11:2Erst ein respektables 0:1 gegen Schweden und jetzt eine Abreibung für die deutsche U20-Auswahl gegen den Gastgeber und Titelfavorit Kanada. Vor allem die 7 Gegentore in Unterzahl sorgte für das 2:11. Gegen Österreich folgt am Freitag, 30.12.22, das wahrscheinlich entscheidende Spiel: Einzug ins Viertelfinale als Gruppenvierter oder Abstiegsrunde - ab 22.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.Der Link zu den Highlights: https://www.youtube.com/watch?v=CjdxjGo5Tt0Die PENNY DEL - der 36. SpieltagPinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin 2:1Für die Eisbären Berlin bleibt es nach der Niederlage weiter ganz düster, der Meister steht als Drittletzter weiterhin bei lediglich 37 Punkten.Marco Nowak versuchte zu erklären: "Mental sind wir fit. Wir sind schon lange in der Situation. Wir müssen uns einfach da rauskämpfen. Es gibt nichts anderes, kein hin und her. Wir müssen einfach weiter fighten und den Kopf nicht hängen lassen. Brust raus, Kopf hoch und einfach weitermachen."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WUNldHpSTWJ1T1AvZ3g5cHlGUWY1dz09Die Pinguins Bremerhaven fahren ihre Serie weiter, gewinnen das 6. Spiel in Folge.Goalie Stefan Svedberg: "Es war ein enges, schweres Spiel. Besonders im letzten Drittel haben wir sehr gut gespielt und konnten die Führung halten."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=KzdSY1hHZnpnUXpIdi8wZnVUVkxyUT09EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG 2:5Die Siegesserie des EHC Red Bull München ist gerissen, das Team steht allerdings weiter mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze.Konrad Abeltshauser: "Düsseldorf hat hinten sehr gut gestanden und wir wurden am Ende ein bisschen zu kompliziert... Das war nicht genug von uns, da muss viel mehr kommen... Wir haben das einfach nicht gut umgesetzt."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=alRVa09lMXV5aUNLYXRydjB2alE1UT09Die Düsseldorfer EG feiert einen überraschenden Auswärtssieg und kämpft sich wieder ein bisschen an die Top 6 ran.Daniel Fischbuch: "Wir haben uns heute viel vorgenommen und uns gut vorbereitet. Das, was wir umsetzen wollten, hat heute gut geklappt."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0hGK3YxamRYY3RmalhCWUpFRTlldz09 (http://https//www.clipro.tv/player?publishJobID=N0hGK3YxamRYY3RmalhCWUpFRTlldz09)Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 3:2 OTDie Iserlohn Roosters feiern in einem mitreißenden Spiel den Sieg in der Verlängerung und kämpfen sich wieder bis auf einen Punkt an die Playoff-Plätze ran.Matchwinner Emile Poirier: "Das war gut. Wir haben uns nach Weihnachten zusammengesetzt und hatten eine ehrliche Diskussion mit allen, dass wir die letzten beiden Spiele in diesem Jahr gewinnen wollen. Wir sind ein gutes Team und wir müssen es weitermachen."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MExKd2t5MEgweFlEUm1LTHhRU0tXZz09Die Adler Mannheim kassieren die 2. Niederlage in Serie und verpassen den Sprung auf Rang 2.David Wolf: "Wir haben sehr gut begonnen heute... Nach dem 1. Tor von Iserlohn sind wir ein bisschen abgekommen von unserem Spiel. Am Ende vom Tag sind wir dann ganz gut wieder zurückgekommen. Wir hatten viele Chancen und bringen einfach nichts rein."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SUhtajVCSjlBUHNCeEU5Q1l5R3VpQT09Kölner Haie - Straubing Tigers 2:1Die Kölner Haie gewinnen ein umkämpftes, enges Spiel gegen Straubing und peilen wieder die Top 6 an. Kölns Alex Oblinger: "Das war so ein wichtiger Sieg für uns. Ich glaube, das war ein Stück harte Arbeit. Die ganze Mannschaft hat nicht nachgeben. Wir haben das heute sehr gut gemacht."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TnhaQkViWHBmVGR3VS81R3hOTlYzUT09Straubings Tim Brunnhuber: "Ich glaube wirklich, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gezeigt haben. Am Ende haben es dann doch die Special-Teams entschieden und dann reicht das auswärts auch nicht... Wir glauben an das Team und wir glauben an uns, dass wir ganz schnell wieder auf die Siegerstraße kommen."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SC93ZDlYSnlpRzhBem9KMDBNTVVudz09Augsburger Panther - Löwen Frankfurt 3:6Die Augsburger Panther gleichen nach einem 0:3 aus, kassieren dann aber wenige Sekunden später das 3:4 und müssen sich letztendlich deutlich geschlagen geben.Kapitän Brady Lamb: "Immer, wenn man sich ein 0:3-Loch gräbt, ist es schwer zurückzukommen gegen gute Spieler und gute Teams. So können wir nicht starten... Wir waren langsam, wir waren nicht physisch. Die kamen viel zu leicht in unsere Zone."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UVd1a2ZDREl4N2xOVWovQ1NobU1idz09Für die Löwen Frankfurt war es der 2. Auswärtssieg innerhalb weniger Tage.Jerry D'Amigo über seinen Gamewinner: "Ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe. Das war gut für das Team, für die Jungs. Ich freue mich, dass wir gewonnen haben... Wir sind erfolgreich, weil wir hart arbeiten. Wir vollen vielen Menschen zeigen, dass sie falsch lagen. Wir gehören in diese Liga, in die Playoffs und in den Kampf um die Meisterschaft."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VnEwRTZlbVNvdEZ2SVZYQ2hoT3ZmQT09Grizzlys Wolfsburg - ERC Ingolstadt 9:1Die Grizzlys Wolfsburg feiern gegen den Tabellenzweiten einen Kantersieg und setzen ein Ausrufezeichen im Kampf um die vorderen Plätze.Spencer Machacek: "Das war eine herausragende Leistung von unserem Team. Wir haben uns an unseren Gameplan gehalten. Es ist schön, so einen Sieg zu feiern... Das war ein wichtiger Sieg für uns."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QnlEU3RFbnZleVJpTDVFV2hYbEI1dz09Der ERC Ingolstadt nach zuletzt 3 Siegen am Stück eine heftige Pleite einstecken.Trainer Mark French: "Man muss Wolfsburg loben. Die kamen heute hart raus und haben sich direkt eine 2:0-Führung geholt... Wir hatten nie wirklich Präsenz im Spiel und wollten es einfach nicht mehr als der Gegner... Wir müssen uns jetzt neu sammeln, weil wir ein wichtiges Heimspiel haben."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3lvOUJWc3ZmS3YvcWk1aitIMmtPQT09Bietigheim Steelers - Nürnberg Ice Tigers 6:5 OTDie Bietigheim Steelers gewinnen ein packendes Spiel gegen Nürnberg in der Verlängerung und können zuletzt 4 Niederlagen wieder einen Sieg einfahren.Daniel Weiß: "Wir haben nicht aufgegeben. Es war ein Hin und Her und es hatte jeder verdient zu gewinnen... Die sind 2, 3 Plätze vor uns. Wir haben in der Kabine gesagt, dass es ein ganz wichtiges Spiel ist und so haben wir es auch absolviert. 3 Punkte wären verdienter gewesen."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TENOOUxuKzJ4dFdZSENtU2o0UHpRdz09Die Nürnberger orientieren sich nach der Niederlage wieder mehr an die beiden Abstiegsplätze.Gregor MacLeod: "Wir hat ein gutes 1. Drittel und danach haben wir ohne Grund langsamer gemacht. Dadurch kamen die ins Spiel... Am Ende hatten wir noch schlechte Strafen und das kann man nicht machen."Das gesamte Interview im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QUxma1FrY09USXhqbk03cWpwM0VsUT09Eishockey live bei MagentaSportDie PENNY DEL - Der 37. SpieltagFreitag, 30.12.2022Ab 19.00 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: Adler Mannheim - Bietigheim Steelers, Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie, Düsseldorfer EG - Pinguins Bremerhaven, ERC Ingolstadt - Augsburger Panther, Straubing Tigers - Eisbären Berlin, EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, Löwen Frankfurt - Schwenninger Wild WingsU20 WM in Kanada live und kostenfrei bei MagentaSport - Gruppenphase:Freitag, 30.12.2022Ab 22.30 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSamstag, 31.12.2022Ab 19.30 Uhr: Tschechien - Deutschland