Nel Plug Power Fortescue Future Siemens Energy NIKOLA e.on SFC Energy Uniper - Wasserstoff kommt. So könnte man meinen, wenn man die politische Grosswetterlage betrachtet. Symbolträchtig schien eine Entscheidung der Deutschen Börse kurz vor Weihnachten: Der Brennsotffzellenhersteller SFC Energy ersetzt ab Dienstag Uniper, den in Schieflage geratenen Erdgasgrosshändler, Vetreiber von Atom-, Kohle- und Erdgaskraftwerken, im SDAX. Und schaut man sich den"Hydrogen Insights Report", veröffentlicht vom Hydrigen Council und erstellt von McKinsey & Company, genauer an, ahnt man die möglichen Dimensionen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...