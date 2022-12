NEW YORK (IT-Times) - Das Metaverse hat im Jahr 2022 einen schlechten Start hingelegt, nachdem die Verkäufe von VR-Headsets im Jahr 2022 insgesamt zurückgegangen sind. In einer Studie der Marktforscher der NPD Group ist der Absatz von Virtual-Reality-Headsets in den USA Anfang Dezember 2022 im Vergleich...

Den vollständigen Artikel lesen ...