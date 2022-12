HÖREN: https://www.audio-cd.at/page/podcast/3731 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/77 geht es um die Ausnahmesituation, in der sich österreichische Börsianer befinden, es gibt Dank an Wolfgang Matejka und Hussam Masri. Weiters gibt es eine Empfehlung für Knaus Tabbert, ein Bezugsrecht bei Cleen Energy bzw. einen Immofinanz/S Immo Deal. Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: https://open.spotify.com/show/5D4Gz8bpAYNAI6tg7H695E . Co-Presenter im Dezember ...

