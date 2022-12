Von Jeremy C. OwensMarketWatchÜbersetzung: Laura MarkusGeneral Electric will seine Gesundheitssparte am 4. Januar in ein separat gehandeltes Unternehmen ausgliedern. GE Healthcare Technologies wird dann direkt in den S&P 500 aufgenommen, sobald es existiert. Das gab S&P Dow Jones Indices am Mittwoch bekannt. Die neue Aktie wird den Vornado Realty Trust ersetzen, der in den S&P Midcap 400 absteigt. Die GE-Aktie blieb nach der Bekanntgabe am Mittwoch im nachbörslichen Handel unverändert. ...

