Steigende Zinsen, Rezessionsängste und eine Inflation in Rekordhöhe. In diesem Klima wagte sich kaum ein Unternehmen an die deutschen Finanzmärkte. In Deutschland gab es 2022 nur vier IPOs. 2021 waren es noch deren 18. Beeindruckend: Die Emissionserlöse sind in den beiden Jahren fast identisch. 2022 wurden durch die Börsengänge 9,4 Milliarden Euro eingespielt. 2021 waren es 9,5 Milliarden Euro. Das liegt fast nur an Porsche mit Erlösen von 9,1 Milliarden Euro. Es war der größte Börsengang Europas seit einem Jahrzehnt. In Deutschland gab es seit 2000 nur zwei größere IPOs: Rosneft und Glencore.

Das Jahr 2021 stellt weltweit noch ein Rekordjahr für Börsengänge dar. Nun ging es deutlich ruhiger zu. Krisen und turbulente Entwicklungen sorgten für ein Klima der Ungewissheit und Vorsichtigkeit an der Börse, das haben alle Anlegerinnen und Anleger mitbekommen. Doch wie schlugen sich die Börsenneulinge bei den schwierigen Bedingungen?

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Grün, nachhaltig und neu an der deutschen Börse

Seit etwa einem Jahr kann die Aktie von Save Foods an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden. Das größte Ziel trägt das Unternehmen bereits im Namen: Save Foods steht für die Lebensmittelrettung. Für grüne Behandlung, innovative Technologie und ein neues Niveau von Lebensmittelsicherheit. "Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass möglichst viele Menschen Zugang zu gesunden, nachhaltig produzierten und bezahlbaren Agrarprodukten haben", sagt Dan Sztybel, CEO der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods. Dem Unternehmen ist es wiederholt gelungen, die Haltbarkeit von Obst und Gemüse im Einzelhandel um mindestens 50 % zu verlängern und gleichzeitig den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Die grünen Lösungen von Save Foods könnten einige Chancen auf einem wichtigen Zukunftsmarkt mitbringen.

Porsche (ISIN: DE000PAG9113): Ein Börsengang mit viel Aufsehen

Nicht nur aus deutscher Sicht war der Börsengang von Porsche ein Medienereignis. Die Marke ist weltweit für ihre Sportautos und SUVs bekannt. Durch den Börsengang wurde Porsche als eigenständiges Unternehmen aus dem Volkswagen-Konzern herausgelöst. Die Aktie stieg mit rund 82 Euro an den Finanzmärkten ein und legte in der Folge ordentlich zu. Mittlerweile ist der Autobauer in den DAX aufgestiegen. In den letzten Monaten hat Porsche die Weichen für eine grüne Zukunft gestellt. Beispielswiese durch den Zukauf eine E-Bike-Unternehmens. Von Bernstein Research wird die Aktie Mitte Dezember mit "Underperform" eingestuft. Das US-Analysehaus sieht das Kursziel bei 85 Euro. Andere Analysten schätzen das Kursziel in einer Range von 140 bis 80 Euro ein.

Pyrum Innovations (ISIN: DE000A2G8ZX8) "für eine saubere Welt"

Der Slogan von Pyrum Innovations ist Programm: "Für eine saubere Welt". Das deutsche Unternehmen hat ein einzigartiges Thermolyseverfahren entwickelt, welches es beim Bau von Recyclinganlagen verwendet. Der Konzern betreibt die Anlagen auch. An der Börse Frankfurt stieg die Aktie Ende 2021 auf einen Börsenkurs von deutlich über 100 Euro ein. Im Verlauf des Jahres 2022 gab der Kurs nach, fiel zeitweise unter 60 Euro. SMC Research sieht Ende des Jahres Luft nach oben. Wegen Plänen der Gesellschaft bezüglich des Kapazitätsausbaus sehen die Analysten "einen fairen Wert von 86,00 Euro je Aktie und damit ein deutliches Kurspotential".

Börsianer und Unternehmen blicken auf die Börsenneulinge

Nicht nur Anlegerinnen und Anleger hoffen auf ein besseres Börsen-Jahr 2023. Auch einige Unternehmen blicken gebannt an die Finanzmärkte. Nicht wenige planten schon 2022 einen Börsengang, verschoben diesen aber. Die Entwicklungen der Neulinge aus 2022 werden bei ihrer Bewertung eine wichtige Rolle spielen. Es lohnt sich aus vielen Blickwinkeln, sie im Auge zu behalten.

