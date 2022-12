Berlin (ots) -Bike und Zubehör des weltweit größten Connected Fitness Unternehmens jetzt für einen fitten Start ins neue Jahr erhältlichPeloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) gab heute die Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Amazon bekannt. Das Peloton Bike und ausgewähltes Zubehör sind ab sofort im deutschen Amazon Store (http://www.amazon.de/onepeloton) erhältlich.Als Teil des Amazon-Erlebnisses ist nun auch das Peloton Bike für die Lieferung nach Hause erhältlich, und zum ersten Mal haben Kund:innen die Möglichkeit, die Bikes selbst zusammenzubauen oder eine fachmännische Montage-Option zu wählen, die bundesweit verfügbar ist. Die Lieferung nach Hause und die fachmännische Montage werden ohne zusätzliche Kosten für die Kund:innen angeboten.Die weitere Zusammenarbeit von Peloton und Amazon ermöglicht es Peloton, seine Vertriebskanäle zu erweitern und Peloton-Mitglieder sowie potenzielle Mitglieder in ganz Deutschland anzusprechen, indem die Produkte und das Zubehör auf Amazon leichter zugänglich gemacht werden. Peloton-Produkte sind auch in den USA und Großbritannien in Amazon-Stores erhältlich."Die Zusammenarbeit von Peloton mit Amazon macht Peloton für noch mehr potenzielle und bestehende Mitglieder in ganz Deutschland leicht zugänglich. Peloton erweitert sein Angebot in ganz Deutschland mit innovativen Produkten und mehr als 4.500 von Trainer:innen geführten deutschsprachigen Kursen für Fitness-Enthusiasten jeden Niveaus. Der Amazon-Store ist für uns eine weitere Möglichkeit, pünktlich zum neuen Jahr ein differenziertes Fitnesserlebnis mit einem bequemen Einkaufserlebnis zu verbinden", so Martin Richter, Geschäftsführer von Peloton Deutschland."Nachdem wir Peloton erfolgreich auf Amazon.co.uk eingeführt haben, freuen wir uns sehr, dass Kund:innen in Deutschland jetzt auch Teil der Peloton-Community werden können", sagte Neil Sentance, Director of EU Sports bei Amazon. "Mit unserem bequemen Einkaufserlebnis, schneller Lieferung und einer Vielzahl von Bezahloptionen wie Ratenzahlungen für berechtigte Kund:innen haben wir die ideale Basis für eine langfristige Fortsetzung unserer gemeinsamen Mission: Kund:innen qualitativ hochwertige, innovative Produkte anzubieten, um ihre Gesundheit und Fitness auf das nächste Level zu bringen."Peloton-Produkte, die zum Start auf Amazon in Deutschland erhältlich sind, umfassen:- Peloton Bike: Original Peloton Bike | Stationäres Indoor-Bike mit hochauflösendem 22" HD Touchscreen. Preis: 1.445 EUR zum Start.- Ausgewähltes Peloton-Zubehör: Accessoires und Zubehör wie Peloton Bike-Schuhe sind ebenfalls erhältlich.Für weitere Informationen und Bilder, klicken Sie bitte hier (https://press.onepeloton.de/bike). Für den Zugriff auf Peloton-Content auf dem Peloton Bike ist eine Peloton-Mitgliedschaft erforderlich.Über PelotonPeloton (NASDAQ: PTON) ist die führende interaktive Fitness-Plattform mit einer loyalen Community von fast 7 Millionen Mitgliedern weltweit. Als Innovator an der Schnittstelle von Fitness, Technologie und Medien kombiniert Pelotons einzigartige Abonnenten-Plattform innovative Hardware, eine unverwechselbare Software und exklusiven Content nahtlos miteinander. Weltbekannte Trainer:innen coachen und motivieren die Mitglieder, jederzeit und überall die beste Version ihrer selbst zu sein. Gegründet 2012 mit Hauptsitz in New York City, expandiert Peloton weiter in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland und Australien. Weitere Informationen sind unter www.onepeloton.de zu finden.Pressekontakt:Peloton PressekontakteSarah JüttnerMobil: +49 (0)152 5198 4627E-Mail: pelotongermany@zenogroup.comSylvi BurkhardtMobil: +49 (0)173 1732 933E-Mail: pelotongermany@zenogroup.comOriginal-Content von: Peloton Interactive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148075/5404794