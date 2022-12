Wien (www.fondscheck.de) - Ein Jahr voller Herausforderungen neigt sich dem Ende entgegen, so die Experten von "FONDS professionell"."FONDS professionell" ONLINE gehe erneut der spannenden Frage nach, was die Anbieter von Sachwerteanlagen und weitere Häuser für die neue Anlagesaison planen würden.Zahlreiche Anbieter von Sachwerteanlagen würden den "FONDS professionell" KONGRESS am 29. und 30. März in Mannheim wieder als Forum nutzen, um über ihre neuesten Produkte zu informieren. Ob Immobilienfonds oder Investments in erneuerbare Energien: Die Besucher hätten hier die Gelegenheit, sich umfassend zu Sachwertinvestments auszutauschen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...