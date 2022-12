Die Aktie des Medizintechnikkonzerns notierte heute rund 1,6 % im Plus und war damit zeitweise Spitzenreiter im DAX. Eine Unternehmensmeldung, die diesen Kursanstieg erklären könnte, gibt es hingegen nicht. Allerdings hatte der Kurs in den vergangenen vier Wochen überproportional schwach tendiert. Dazu beigetragen hatten u.a. Spekulationen, wonach sich Siemens Healthineers für die Sparten Patientenüberwachung und Atemwegsintervention des irischen Medizintechnikunternehmens Medtronic interessiert. Bei einer Nettoverschuldung von knapp 11 Mrd. € und einem freien Cashflow von schätzungsweise 2,4 Mrd. € wäre eine solche Übernahme für Siemens Healthineers allerdings keine Bagatelle und würde zusätzlichen Kapitalbedarf implizieren. Das hatte den Aktienkurs zusätzlich unter Druck gebracht.



Zuletzt hatte sich der Kurs dann aber bei rund 45/46 € stabilisiert. In charttechnischer Hinsicht könnte nun eine Gegenbewegung bis in den Bereich 48/49 € erfolgen. Kurzfristig orientierte Anleger können mit engem Stop-Loss-Limit aufspringen.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





