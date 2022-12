Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Samstag, 4. Februar 2023, 20.15 UhrDer SamstagskrimiOstfriesenmoorThriller nach dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter WolfFrank Weller verpasst ihn, den richtigen Moment für seinen Heiratsantrag. Denn er und seine Freundin, Kommissarin Ann Kathrin Klaasen, werden tief in einen besonders grausigen Fall gezogen.Im Uplengener Moor ist die Leiche einer jungen Frau aufgetaucht. Ann Kathrin Klaasen fragt sich, warum der Täter sich so wenig Mühe gegeben hat, das Opfer richtig zu versenken. Es scheint fast so, als sollte es gefunden werden.Während das Team in Aurich noch erste Spuren auswertet, werden in der Norder Innenstadt die sechs Monate alten Zwillinge eines Urlaubspaares aus dem Ruhrpott vor der Schwanen-Apotheke entführt. Eine fieberhafte Suche nach dem Entführer der Babys und dem Mörder des Opfers im Moor beginnt.Erste Folge mit Picco von GrooteDer Film ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5404957