Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Jeder erinnert sich an das Versprechen: Der Euro wird so hart wie die Mark, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Selbst einige naive Ökonomen hätten dies bis zuletzt geglaubt und in Talkshows Inflationssorgen als Hirngespinste abgetan. Einer habe richtig gelegen: Prof. Hans-Werner Sinn habe jahrelang gewarnt - und twittere heute: "Deutschland befindet sich in einer großen Stagflation." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...