IMMOFINANZ: Kräftiges Wachstum mit renditestarkem Retail-Portfolio auf rund 170 Standorte Die IMMOFINANZ hat im Geschäftsjahr 2022 ihr renditestarkes und voll vermietetes Retail-Portfolio deutlich vergrößert. Durch Zukäufe und Fertigstellungen ist es im Jahresverlauf von 111 auf 169 Standorte in zehn europäischen Ländern mit einem Buchwert von rund EUR 2,3 Mrd. (exklusive S IMMO) gewachsen. Die vermietbare Fläche erhöhte sich um knapp 30% auf nunmehr rund 1,36 Mio. m². Die jüngsten Wachstumsschritte umfassten im 4. Quartal 2022 die Fertigstellung von drei STOP SHOP Retail Parks in den kroatischen Städten Gospic und Velika Gorica sowie im polnischen Zielona Gora sowie den nunmehr vollständig abgeschlossenen Ankauf eines Retail-Portfolios mit 53 voll vermieteten Immobilien von der Mehrheitsaktionärin CPI Property Group (CPIPG). Das Closing für 38 Objekte in Polen, Tschechien und Ungarn wurde bereits im September und Oktober vollzogen. Der Vollzug des Erwerbs von 15 Retail-Immobilien in der Slowakei fand heute statt. Durch den Ankauf dieser 53 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 217.000 m² werden zusätzliche jährliche Mieteinnahmen von rund EUR 25,0 Mio. erwartet. "Mit dem Abschluss dieser Transaktion tätigen wir einen wichtigen strategiekonformen Schritt zur Stärkung unseres resilienten und renditestarken Retail-Portfolios und zum Ausbau unserer führenden Marktposition bei Retail Parks in Europa", sagt Radka Doehring, Vorständin der IMMOFINANZ. Abgabe ungarischer Büroimmobilien an S IMMO Ebenfalls vor Jahresultimo hat die IMMOFINANZ den Verkauf ihrer ungarischen Büroimmobilien an die von ihr kontrollierte S IMMO Gruppe abgeschlossen. Es handelt sich dabei um sechs Gebäude in Budapest mit einer vermietbaren Fläche von rund 124.000 m². Das Transaktionsvolumen belief sich auf rund EUR 244,1 Mio. Nachdem die IMMOFINANZ eine kontrollierende Beteiligung in Höhe von 50% plus 1 Aktie an der S IMMO erworben hat, ergeben sich aus dieser Transaktion keine Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage der Gruppe. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,5 Mrd., das sich auf mehr als 260 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

IMMOFINANZ

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com

