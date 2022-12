Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0886411051 Beyond Medical Technologies Inc. 29.12.2022 CA0886412042 Beyond Medical Technologies Inc. 30.12.2022 Tausch 10:1

US29428N2018 Epigenomics AG 29.12.2022 US29428N3008 Epigenomics AG 30.12.2022 Tausch 4:1

US15957P1057 Charah Solutions Inc. 29.12.2022 US15957P3038 Charah Solutions Inc. 30.12.2022 Tausch 10:1

US67073S2086 NuZee Inc. 29.12.2022 US67073S3076 NuZee Inc. 30.12.2022 Tausch 35:1

CA28335E3041 El Nino Ventures Inc. 29.12.2022 CA59131A1057 El Nino Ventures Inc. 30.12.2022 Tausch 5:2

