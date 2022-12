Nachdem die Aktie des US-Elektroautopioniers sieben Verlusttage in Folge vollzogen hatte, wurde dieser Trend am gestrigen Mittwoch beendet, als das Papier immerhin 3,3 % höher schließen konnte. Heute dagegen kommt es sogar zu einer dynamischen Erholungsbewegung, denn an der Nasdaq notiert Tesla 9 % im Plus. Noch am Dienstag hatte das Papier 11 % auf ein Zweijahrestief von 108,24 $ nachgegeben. Technisch ist die Aktie damit mittlerweile ziemlich ausgebombt. Mit zu der schlechten Stimmung hatte beigetragen, dass offenbar internen Plänen zufolge das Werk in Shanghai im Januar zwei Wochen stillstehen soll. Anleger befürchten, dass ein ernsthafter Nachfragerückgang der Grund für diese Maßnahme sein könnte.



Dass es heute derart dynamisch aufwärts geht, liegt neben dem technisch überverkauften Zustand der Aktie auch an einer Studie von Morgan Stanley. Demnach birgt die zuletzt steile Talfahrt der Tesla-Aktie Kurschancen, weshalb man an der "Overweight"-Einstufung festhält. Als Begründung wurde neben der niedrigen Bewertung auch ein guter Mittelzufluss, Innovationen und die Kostenführerschaft des Unternehmens genannt.



In technischer Hinsicht ist u.E. nun zumindest eine Erholung bis auf 135/137 $ drin. Eine darüber hinausgehende Kaufempfehlung ist die Aktie aber vorerst nicht.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





