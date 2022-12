Die Bayer-Aktie und die BMW-Aktie zählen zu den günstigsten Werten im Dax. Beide weisen hohe Dividenden und niedrige KGVs auf. Doch auf welche deutsche Aktie sollten Anleger für das kommende Jahr setzen? Die Bayer-Aktie Lange Zeit war die Bayer-Aktie die erfolgreichste Aktie 2022 im Dax. Doch dann ging es auch für den Pharma-Wert an der Börse etwas bergab. Am Ende stehen aber nur rund vier Prozent Plus für das Jahr 2022 zubuche. Das ist zwar besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...