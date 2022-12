EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

DEMIRE verkauft LogPark in Leipzig für rund EUR 121 Millionen



29.12.2022 / 22:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEMIRE verkauft LogPark in Leipzig für rund EUR 121 Millionen Langen, den 29. Dezember 2022. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) verkauft die von ihrer mehrheitlichen Tochtergesellschaft gehaltene Logistikimmobilie LogPark in Leipzig für rund EUR 121 Mio. an einen deutschen institutionellen Investor. Der LogPark verfügt über eine Fläche von rund 159.000 m². Der Verkauf erfolgt nach erfolgreicher Repositionierung des Objektes durch die DEMIRE.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: +49 6103 372 4944

