Auch in der letzten Handelswoche gab es von einer größeren Erholung bisher wenig zu sehen. Stattdessen bestimmen unverändert Sorgen das Geschehen und es scheint im neuen Jahr genauso schwierig weiterzugehen wie bisher. Die meisten Titel verharren derzeit auf niedrigem Niveau und eine latente Abwärtstendenz ist sowohl beim DAX als auch an der Wall Street festzustellen.Weiterhin zu den größten Verlierern an den Märkten zählt Tesla (US88160R1014), wo es mit den Kursen gestern um weitere 2,71 Prozent auf 103,58 Euro in die Tiefe ging. ...

