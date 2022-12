The following instruments on XETRA do have their first trading 30.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.12.2022Aktien1 NL00150012L7 NewAmsterdam Pharma Company NV2 CA92537Y1043 VerticalScope Holdings Inc.3 CA0886412042 Beyond Medical Technologies Inc.4 US15957P3038 Charah Solutions Inc.5 US29428N3008 Epigenomics AG ADR6 CA59131A1057 MetalQuest Mining Inc.7 US67073S3076 NuZee Inc.Anleihen1 XS2566985367 OPDenergy S.A.2 XS2566884412 OPDenergy S.A.3 US903724AW28 Ukraine, Republik4 DE000HLB7BM3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale