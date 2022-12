Am vorletzten Handelstag des Jahres hat der Dax nochmal in den Vorwärtsgang geschaltet und dabei die 14.000er Marke zurückerobert. Wenige Impulse, aber "Window Dressing" haben den Index angetrieben. Kurz vor dem Jahreswechsel ist das ein gängiges Verhaltensmuster von Anlegern. Unter dünnen Handelsumsätzen drehte der deutsche Leitindex ins Plus, nachdem er zunächst mit Verlusten in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...