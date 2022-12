Du möchtest in Dividendenaristokraten im Jahr 2023 investieren? Auch das kann ein guter Ansatz sein. Qualität und Dividende führen häufig zu langfristigen, guten Renditen. Speziell wenn es schwierig wird, kann es sinnvoll sein, sich auf solche speziellen Ausschütter zu konzentrieren. Wenn du gerade auf der Suche nach möglichen Namen bist, habe ich mit Fresenius (WKN: 578560) und Realty Income (WKN: 899744) zwei zugegebenermaßen zeitlose Favoriten für dich. Was diese Aktien so besonders macht? Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...