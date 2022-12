Ein Drittel der Deutschen nutzt weiterhin die Corona-Warn-App. Zwei Drittel plädieren für den Weiterbetrieb. Die Anwendung soll nur noch bis Mai 2023 weiterentwickelt werden. In Deutschland gilt die Coronapandemie als beendet - zumindest hat das der Virologe Christian Drosten in einem Interview mit dem Tagesspiegel erklärt. Die Lage sei inzwischen "endemisch", so der Wissenschaftler, der auch die Bundesregierung während der Covid-19-Krise immer wieder beriet. Viele Deutsche atmen nun auf, andere bleiben ...

