Wall Street's größte Verlierer 2022: Apple, Amazon & Tesla

Wer waren 2022 die größten Verlierer auf absoluter Ebene bzw. in Bezug auf die Marktkapitalisierung?



Absoluter Spitzenreiter ist dabei der Tech-Gigant Apple aus dem Silicon Valley. Das größte Unternehmen der Welt beendete das Jahr 2021 noch mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Billionen US-Dollar, verlor aber im Verlauf des aktuellen Jahres knapp 30 % an Börsenwert, was etwa 840 Milliarden USD entspricht.



Ein weiteres Börsen-Schwergewicht musste sogar die Hälfte der Marktkapitalisierung seit dem Jahresbeginn einbüßen. Die Rede ist von Amazon, dessen Aktienpaket nun um 832 Milliarden USD leichter ist.



Mit knapp 64 % verzeichnen die Anteilsscheine von Tesla seit Jahresanfang nun das dickste Minus von allen drei. Ende 2021 war die Firma des umstrittenen Visionärs Elon Musk noch mit 1,061 Billionen bewertet. Heute liegt man 676 Milliarden USD hinter diesem Spitzenniveau.



Insgesamt verloren Apple, Amazon & Tesla über 2,3 Billionen USD, was dem Bruttoinlandsprodukt von Bhutan oder der gesamten Marktkapitalisierung von DAX©, MDAX©, SDAX© und TecDAX© entspricht.





Warum das Jahr aus 2022 in vielerlei Hinsicht historisch war - Lesen Sie in der letzten Ausgabe des Daily Trading von Jörg Scherer, unseren Chartanalysten bei HSBC.

