Die Ölpreise haben ihre Wochenverluste am Freitag etwas eingedämmt, obwohl die US-Ölreserven in der letzten Woche wider Erwarten angestiegen sind. Trotz zwischenzeitlicher Mehrjahreshochs infolge des Ukraine-Konflikts werden die Preise das Jahr voraussichtlich lediglich mit einem einstelligen Plus beenden.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 83,96 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West ...

